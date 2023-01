Kvernadze come Kvara: scopriamo l’altro georgiano che piace al Napoli

Il Napoli ha dimostrato al calcio italiano che esistono mercati alternativi, quasi inesplorati, dove si possono comprare talenti come Khvicha Kvaratskhelia, otto gol e dieci assist tra Serie A e Champions, fino alla sosta per il Mondiale, senza spendere la luna. A volte, ecco l'insegnamento di De Laurentiis e Giuntoli, una buona intuizione può incidere più del budget di uno sceicco. In una fase molto critica per l’economia, il Napoli ha tracciato una nuova direzione. E dopo Kvaratskhelia sta continuando a cercare altri gioielli in quei campionati trascurati dai manager delle big. Nelle ultime settimane state raccolte informazioni su Arda Güler, diciassette anni, passaporto turco, trequartista del Fenerbahçe, due gol nella Süper Lig e uno in Champions. Ma è ancora in Georgia, a casa di Kvaratskhelia, che si sono concentrate le attenzioni del Napoli.