Güler, il Napoli si muove in Turchia

Il Fenerbahçe ha un direttore sportivo portoghese. Si chiama Mario Branco , ha lavorato in passato nell’ Hajduk Spalato , nel Famalicão , nella Steaua Bucarest e nel Paok Salonicco . Ogni mossa di mercato ruota intorno a questo manager, entrato - nell’estate del 2020 - anche nei pensieri della Roma , prima di Tiago Pinto . Dipenderà da Branco la possibile trattativa tra il turco Arda Güler e il Napoli : trequartista, diciassette anni, mancino, due gol in Süper Lig e uno in Europa League con il Fenerbahçe, allenato da Jorge Jesus , il tecnico di Amadora che ha vinto tre campionati con il Benfica e la Coppa Libertadores e la Recopa Sudamericana con il Flamengo .

LE MANOVRE DEL NAPOLI - Giuntoli sta seguendo Güler da diversi mesi. E’ stato il primo a entrare in azione, guadagnando un po’ di vantaggio sulla concorrenza, che adesso è aumentata: anche il Paris Saint Germain e il Tottenham sono rimasti colpiti dalla brillante evoluzione di questa mezzapunta, un metro e 76, che si muove nel ruolo di rifinitore classico, oppure da esterno nel 4-3-3 e nel 4-2-3-1. In ventuno minuti, nella seconda giornata di campionato, sul campo del Kasimpasa, ha firmato una doppietta. E anche in Europa League ha chiuso la fase a gironi segnando un gol e costruendone un altro nella sfida vinta in casa della Dinamo Kiev.

IL PREZZO - E’ nato ad Ankara il 25 febbraio del 2005 e costa intorno ai dieci milioni. I ragionamenti del Napoli sono in prospettiva: Giuntoli sta provando a strappare un diritto di opzione per esercitarlo nella prossima estate, eludendo così il rischio di giochi al rialzo, meccanismo che aprirebbe una corsia preferenziale al Psg e al Tottenham. Güler ha un sinistro favoloso, come racconta nelle interviste Jorge Jesus, che però sottolinea anche l’equilibrio, la serietà e lo spessore di questo ragazzo, pronto a indossare la maglia numero dieci senza farsi schiacciare dalle responsabilità.

LA PROMESSA - Ha un contratto fino al 2025. Viene considerato il talento più promettente del calcio turco: nel campionato Under 19 si era messo in luce con undici gol e dieci assist in ventisette partite. Il passaggio dal calcio giovanile a quello professionistico lo sta vivendo con la normalità tipica dei predestinati. Il Fenerbahçe prende tempo, non ha ancora dato una risposta, ha capito che possono crearsi le basi per un’asta: quello che vuole evitare il Napoli.