Ouattara, il colpo del Bournemouth

Il Lorient scopre talenti e li vende: la regola è l’autofinanziamento. Una piccola realtà sportiva che rappresenta l’orgoglio della parte meridionale della Bretagna . E’ stato promosso in Ligue 1 nel 2020. Valorizza giocatori e li cede. In estate ha aperto l’asta per Armand Laurienté , passato al Sassuolo in cambio di dieci milioni. E qualche giorno fa ha ricevuto un altro ricco bonifico sul conto in banca. Il Bournemouth ha deciso di investire ventidue milioni e mezzo di sterline per assicurarsi Dango Ouattara , vent’anni, sei gol e sei assist in Ligue 1 fino alla sosta natalizia.

LE MOSSE DI FOLEY - Il club inglese sta lottando per evitare la retrocessione in Championship. E’ terzultimo, ma spera di salvarsi con i soldi del nuovo proprietario americano, Bill Foley, uomo d’affari ed ex avvocato, sbarcato nel mondo d’oro della Premier alla metà di dicembre. Ouattara è mancino, è nato l’11 febbraio del 2002 a Ouagadougou, capitale del Burkina Faso. E’ un’ala: dribbling, finte, fantasia, istinto e rapidità in area. Il Lorient lo aveva scoperto nel 2020, Ouattara giocava nel Majestic, dopo le prime partite nella Foot Plus Academy. Lo ha acquistato spendendo duecentomila euro. Una magica plusvalenza per la società arancione e nera, fondata nel 1926 dalla famiglia Cuissard. Ouattara è diventato titolare nel Lorient dopo il passaggio di Laurienté al Sassuolo. Un metro e 77, sinistro delizioso, ma in campo preferisce essere schierato sulla fascia destra. Aveva raccolto tanti elogi anche nell’ultima Coppa d’Africa, trascinando il Burkina Faso in semifinale. I suoi allenatori in Francia, da Christophe Pélissier a Régis Le Bris, gli hanno pronosticato una carriera da protagonista. Ouattara, adesso, ha una missione: aiutare Gary O’Neil a salvare il Bournemouth.