Mitoma, il giapponese che trascina il Brighton di De Zerbi

La sua maglia numero 22, negli store, è molto richiesta. Si chiama Kaoru Mitoma , è la nuova scoperta di Roberto De Zerbi , che ha fatto innamorare subito i tifosi del Brighton con il suo 4-2-3-1. E’ giapponese, ha venticinque anni: si è laureato all’università di Tsukuba e ha scritto una tesi sulla bellezza del dribbling. Con Graham Potter , ora sulla panchina del Chelsea , era una riserva . De Zerbi è arrivato al Falmer Stadium e ha deciso di promuoverlo titolare, arrivando persino allo strappo con il belga Leandro Trossard , classe 1994, 25 gol e 14 assist con i Seagulls in 121 partite. Mitoma è diventato la carta a sorpresa di De Zerbi, che a settembre aveva rifiutato di allenare il Bologna per una questione di rispetto nei confronti di Mihajlovic . Brillante l’impatto con il calcio inglese: 18 punti in 13 partite. Due vittorie gli hanno permesso di prendersi le copertine dei tabloid: prima il 4-1 al Chelsea di Potter, poi il 3-0 al Liverpool di Klopp . Partite da standing ovation.

“THE PROFESSOR” - Lezioni di tattica, quelle di De Zerbi, che sui social è stato ribattezzato “the professor”. E adesso? Kaoru Mitoma è la novità di un Brighton che ha venduto a gennaio - senza rimpianti - Trossard per ventiquattro milioni all’Arsenal. Zero rimpianti, grazie alle meraviglie che il giapponese ha saputo regalare: un assist nella sfida col Chelsea, un gol al Wolverhampton, all’Arsenal, all’Everton e al Leicester. Nel 4-2-3-1 di De Zerbi ha trovato meccanismi e comodità, come nel salotto di casa sua: scatto, agilità, un destro vellutato. Classe 1997, un metro e 78, contratto fino al 2025. Dal Kawasaki Frontale al Brighton, che lo aveva acquistato nel 2021 per tre milioni, in attesa di girarlo in prestito per una stagione al Royale Union Saint Gilloise, in Belgio: cinque gol e quattro assist, prima di riprendere l’aereo per l’Inghilterra. De Zerbi ha cambiato direzione alla sua carriera. E Mitoma sta saldando il suo debito di riconoscenza.