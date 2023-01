Ahamada, bocciato dalla Juve e ora in Premier con il Crystal Palace

"Welcome to Crystal Palace, our friend", gli hanno scritto sui social i tifosi del club londinese. Adesso che le strade si sono separate, Naouirou Ahamada rischia di trasformarsi in un rimpianto per la Juve, che lo aveva bocciato dopo tre anni, cinquantuno partite e sei gol con la Primavera e l’Under 23. La società bianconera aveva deciso di cederlo in prestito nel 2020 e poi di lasciarlo andare a titolo definitivo allo Stoccarda per un milione e mezzo. Ma negli ultimi sei mesi in Bundesliga, Ahamada è diventato uno dei migliori mediani-registi del campionato: diciassette gare, due gol e due assist nel girone d’andata. E così ieri, dopo una trattativa di tre giorni, il Crystal Palace lo ha acquistato.