Diego Gonzalez, il gol di testa al Perù e la firma con la Lazio

I suoi video su Youtube sono stati scaricati da tanti tifosi della Lazio . C’è curiosità intorno a Diego Luis Gonzalez , paraguaiano, ala sinistra, che ha festeggiato vent’anni il 7 gennaio. E’ nato nel 2003 ad Asunción ed è stato preso dal presidente Lotito in prestito con diritto di riscatto dal Celaya , club che partecipa alla seconda divisione messicana: quattro gol in quattordici partite nella prima fase della stagione. Giocherà con la Lazio Primavera di Sanderra , cercherà di convincere Sarri a farlo allenare qualche volta con Milinkovic e Immobile .

IL GOL AL PERÙ - Non è ancora sbarcato a Roma. Si trova con la nazionale paraguaiana in Colombia, dove si sta svolgendo il Sudamericano Under 20. Una vetrina prestigiosa, un’altra tappa che lo ha aiutato a farsi conoscere dalla Lazio. Il 23 gennaio ha deciso la sfida con il Perù: gol di testa e vittoria per 1-0 per il Paraguay, guidato in panchina da Aldo Bobadilla. E’ alto un metro e 77, indossa la maglia numero 7: dribbling, velocità, pressing sui difensori. Ha cominciato nella “Escuela de Fútbol Acosta Ñu”, quando aveva cinque anni. Poi è entrato nell’accademia Colonos Unidos.

TANTI VIAGGI - In seguito ha giocato nell’Olimpia, nel Nacional e nel Libertad. E' stato anche nel Potros del Este, a Panama e in Perù, al Deportivo Universidad de San Martín de Porres. All’inizio del 2022 si è spostato in Messico, al Celaya, dove si è fatto ammirare allo stadio Miguel Alemán Valdés. E’ un’ala da 4-3-3, in alcuni casi è stato utilizzato anche da prima punta. Il Celaya, con un tweet, lo ha salutato postando un video dei suoi gol, intervallato da alcune immagini del cartone animato Dragon Ball: “Lazio, prenditi cura di lui, per favore”.