Luciano Rodriguez e la magnifica tradizione dell’Uruguay: da Cavani a Suarez

Il Sudamericano Under 20 ha portato in Colombia diversi dirigenti che lavorano per i grandi club europei: sono presenti gli osservatori del Real Madrid e del Manchester City, del Liverpool e del Barcellona. Il torneo è cominciato il 19 gennaio e il 31 è scattata la fase finale. Sei qualificate: Brasile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Ecuador e Venezuela. Clamorosa l’eliminazione dell’Argentina, tornata a casa con il Perù, il Cile e la Bolivia. In grande crescita la Seleçao Juniores, trascinata dal centravanti Vitor Roque, classe 2005, gioiello dell’Athletico Paranaense e capocannoniere con cinque gol, ma anche dal mediano-regista Andrey Santos (2004), ex Vasco da Gama, preso per dodici milioni dal Chelsea e autore di quattro reti. Il Manchester City, invece, si è assicurato Maximo Perrone, argentino, vent’anni, play classico davanti alla difesa, mancino, lanciato dal Velez Sarsfield: è costato undici milioni, l’affare è stato definito il 23 gennaio e presto il ragazzo comincerà ad allenarsi con la squadra B di Brian Barry-Murphy, uno dei collaboratori di Pep Guardiola.