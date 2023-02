Oihan Sancet, il nome nuovo dell’Athletic Bilbao

Il nome di Oihan Sancet e i suoi dati sono già registrati sul tablet di Luis De la Fuente, nuovo ct della Spagna, scelto dal presidente federale Rubiales come erede di Luis Enrique dopo la fallimentare avventura in Qatar: 7 gol, 5 di destro e 2 di sinistro, 24 tiri in porta, 29 falli subiti, 498 passaggi, 83 palloni recuperati. De la Fuente studia calcio venti ore al giorno: numeri, statistiche, caratteristiche. Ha svolto un lavoro eccellente con la Spagna Under 21. Ora deve rinnovare la nazionale dei big. Come? Cominciando a provare diversi giovani saliti alla ribalta in questa prima parte della Liga. E Oihan Sancet si è guadagnato una corsia preferenziale: dribbling, fantasia, fisico (un metro e 88), diciotto partite da titolare, passo rapido, estro e sostanza. Gioca nell’Athletic Bilbao, maglia numero 8.