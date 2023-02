Hiroki Ito e le relazioni raccolte dalla Roma

I club della Bundesliga continuano a comprare in Giappone. I motivi? Costi ragionevoli, tempi di inserimento quasi sempre rapidi, affidabilità, rendimento superiore alla media. Sono dieci i giocatori targati Japan, il più famoso è Daichi Kamada, ventisei anni, trequartista dell’Eintracht Francoforte: sette gol e cinque assist in questo campionato. Ha il contratto in scadenza e l’idea dell’avvocato Joan Laporta, presidente del Barcellona, è quella di portarlo al Camp Nou in estate. Un’operazione che avrebbe un doppio valore. Xavi considera Kamada perfetto per i suoi schemi. E in più, nei ragionamenti del club blaugrana, la mezzapunta garantirebbe uno splendido scatto anche sul fronte del merchandising in Oriente.