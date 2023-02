Chevalier, quante offerte per il portiere della Francia Under 21

Il primo rimpianto di Didier Deschamps ? Mike Maignan . Costretto a ridisegnare la Francia a causa degli infortuni alla vigilia del Mondiale , il ct continua a pensare che l’assenza più pesante in Qatar sia stata quella legata al portiere del Milan , anche se Hugo Lloris (36 anni) non ha deluso. Stessa riflessione di Stefano Pioli , che vorrebbe rigiocare questo campionato con Maignan tra i pali: un vuoto che è costato punti, polemiche e la rinuncia alla possibilità di confermarsi campione d’Italia. Mike ha ventisette anni, il futuro è suo. Ma in Francia , nel quadro di un ricambio generazionale che riguarderà la rosa in vista dell’Europeo del 2024, sta emergendo un altro portiere di grande prospettiva. Si chiama Lucas Chevalier , ha ventuno anni, è nato a Calais nel 2001 ed è alto un metro e 89.

OSSERVATO SPECIALE - Fa parte della Francia Under 21, guidata da Sylvain Ripoll. E ha qualcosa in comune con Maignan. Chevalier gioca nel Lille, lo stesso club che ha lanciato ad alti livelli il rossonero: prima che volasse al Milan, Mike aveva vinto la Ligue 1 con la squadra guidata in quel periodo da Christophe Galtier, ora al Paris Saint Germain. Tanti legami, diverse analagie. Il Lille è abituato a scoprire talenti. Li valorizza e li vende. Chevalier ha il posto da titolare: sedici partite in Ligue 1, quattordici gol subiti, sei clean sheet. Ha un contratto fino al 2027, lo ha rinnovato il 30 gennaio, a poche ore dalla chiusura del mercato invernale. Piace in Premier League: Newcastle e Fulham lo tengono sotto osservazione. Sicuro nelle uscite, presa plastica, fisico strutturato. Nella scorsa stagione era stato ceduto in prestito al Valenciennes, in Ligue 2, dove aveva collezionato trenta partite, entrando spesso nella Top 11 del campionato.