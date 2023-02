Huseinbasic e la Germania del futuro

Darmstadt , Francoforte e Kickers Offenbach : questo il percorso di Denis Huseinbaic fino alla scorsa estate, quando il Colonia lo ha acquistato per cinquantamila euro. Non era un nome da album delle figurine, lo conoscevano in pochi. Risultato? A distanza di sei mesi, nella fascia degli Under 21, Huseinbaic rappresenta una delle migliori espressioni in Bundesliga e nella nazionale baby della Germania . Tre gol in campionato, uno in Conference . Oltre a due assist.

LA REGIONALLIGA WEST - All’inizio giocava nella squadra B del Colonia, che partecipa alla Regionalliga West. Ma dopo tre partite e quattro reti, il tecnico Steffen Baumgart - famoso per le sue magliette a mezza manica anche in inverno e per i suoi cappellini in stile Gatsby - ha deciso di aprirgli le porte della Bundesliga. E Denis Huseinbaic, nato a Erbach il 3 luglio del 2001, è entrato in pista senza soggezione: mezzala, un metro e 84, destro, maglia numero otto, contratto fino al 2025. Lo hanno scoperto i tifosi che frequentano il RheinEnergie Stadion e anche i grandi club: dal Bayern Monaco e al Borussia Dortmund, che preparano l’assalto. Lo sta studiando anche il ct Hans-Dieter Flick, confermato dalla federazione nonostante le delusioni vissute al Mondiale.

TRE GOL IN BUNDESLIGA - Visione di gioco, tiro da fuori, lancio, passaggio filtrante, dinamismo, forza nei tackle, intensità nel pressing. Ha segnato al Borussia Mönchengladbach, all’Augsburg e al Werder Brema. Cinque presenze da titolare e sette partendo dalla panchina. Un ingresso da protagonista, per Denis Huseinbaic, anche nella Germania Under 21, diretta dall’italo-tedesco Antonio Di Salvo: il centrocampista, il 19 novembre del 2022, si è presentato con un gol all’Italia, gara vinta per 4-2 ad Ancona.