David Raya, le big della Premier cercano il portiere spagnolo

Il Chelsea vuole cambiare portiere: il senegalese Mendy ha vissuto una stagione complicata e ora è fermo per un problema alla spalla, mentre il basco Kepa non ha mantenuto le promesse e giustificato gli ottanta milioni che i Blues - guidati all’epoca da Abramovich - avevano speso nel 2018 per portarlo a Stamford Bridge dall’ Athletic Bilbao . Il Manchester United , invece, ha cominciato a interrogarsi sull’erede di De Gea . Così come il Tottenham deve trovare una soluzione, considerando che Lloris ha trentasei anni. I ragionamenti delle tre big stanno convergendo sullo stesso nome: David Raya , classe 1995, spagnolo, numero uno del Brentford , ottavo in classifica. Ventitré partite in Premier , trenta gol subiti, otto gare concluse con la porta imbattuta.

LA QUINTA DIVISIONE - Lunga gavetta: Raya ha piegato anche le perplessità di chi sosteneva fosse un po’ basso (un metro e 83) per regalarsi in questo ruolo una carriera da protagonista. Risultato? Adesso è il portiere più corteggiato in Inghilterra, dove era arrivato nel 2012, a sedici anni, superando il provino per entrare nell’Academy del Blackburn Rovers. Un lungo viaggio, da Barcellona alla Premier, fino all’ingresso recente nella Ciudad del Futbol de Las Rozas, la casa della nazionale spagnola, diretta ora da Luis De la Fuente, dopo il divorzio con Luis Enrique a causa del deludente Mondiale in Qatar.

IL CONTRATTO - Ha ventisette anni, è nato il 15 settembre del 1995 a Barcellona. Tanti ostacoli, una carriera costruita con una pazienza infinita. Faticoso l’impatto con l’Inghilterra: l’inserimento a Blackburn, la lingua, l’età. Raya ha iniziato a parare da bambino in Catalogna, nella scuola calcio del Cornellà. Nel 2012 ha lasciato la famiglia. Prima il Blackburn, poi - nel 2014 - il passaggio in prestito al Southport, in quinta serie. Il ritorno ai Rovers, l’esordio in Championship il 4 aprile del 2015 contro il Leeds, gara vinta per 3-0. E’ arrivato al Brentford nell’estate del 2019, il suo cartellino è costato tre milioni e trecentomila sterline. Una crescita esponenziale, sotto la guida di Thomas Frank, tecnico danese delle Bees. Insieme hanno conquistato la storica promozione del 2021: il Brentford non giocava in Prima Divisione da settantaquattro anni. E’ uno dei giocatori più amati dai tifosi al Community Stadium: 146 partite, 50 clean sheet tra coppe e campionato. Luis Enrique lo aveva convocato come terzo portiere per il Mondiale. Ha il contratto che scade nel 2024, non lo ha rinnovato: Chelsea, Manchester United e Tottenham sono una forte tentazione.