Bakayoko, la scommessa di Van Nistelrooy

Il Psv compra sempre inseguendo un’idea precisa: quella di realizzare plusvalenze. Si investe con la prospettiva di moltiplicare il prezzo pagato. Stessa politica finanziaria dell’ Ajax . E a Eindhoven , dopo aver ceduto a gennaio Cody Gakpo al Liverpool e Noni Madueke al Chelsea , facendo piovere sul conto in banca settantasette milioni, il tecnico Ruud Van Nistelrooy sta lavorando su un altro giovane molto interessante. E’ belga, ha diciannove anni, gioca nel ruolo di ala sinistra: dribbling e invenzioni da 4-2-3-1 e 4-3-3. Si chiama Johan Bakayoko , nessuna parentela con Tiémoué , il mediano del Milan. E’ nato il 20 aprile del 2003 a Overijse , in Belgio , e ha origini ivoriane: è alto un metro e 79, è arrivato in Olanda nel 2019, quando ha lasciato il vivaio dell’ Anderlecht .

I CONSIGLI DI VAN NISTELROOY - Cinque gol e un assist in quattordici partite di Eredivisie, quattro presenze e una rete in Europa League. Indossa la maglia numero 27, Van Nistelrooy è il suo maestro: consigli, suggerimenti, un feeling sbocciato in ritiro. E’ mancino, ma viene utilizzato spesso sulla fascia destra. Titolare del Belgio Under 21, guidato da Jacky Mathijssen. Prima di arrivare all’Anderlecht aveva frequentato anche le accademie dell’Oud-Heverlee Leuven, del Bruges e del Malines. Fantasia e accelerazioni, è gestito dagli agenti della “Sa Aepc” e ha un contratto fino al 2026. All’inizio della stagione era la riserva dell’inglese Madueke, ora Van Nistelrooy lo schiera nel tridente con Luuk De Jong e il portoghese Fabio Silva, preso in prestito dal Wolverhampton.