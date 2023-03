Rodrigo Ribeiro e l’oro della Youth League

La Youth League promette ancora grandi emozioni, dopo 164 partite e 562 gol: un torneo che è cominciato il 6 settembre e si concluderà lunedì 24 aprile. La sorpresa è l’ Hajduk Spalato , arrivato in semifinale eliminando prima il Manchester City e poi il Borussia Dortmund , grazie a tre punte che hanno già attirato l’interesse dei club più prestigiosi: da Jere Vrcic a Mate Antunovic , da Roko Brajkovic a Kresimir Nazor . Ora si prepara a sfidare il Milan , allenato da Ignazio Abate e trascinato da Gabriele Alesi , quattro reti, e da Youns El Hilali . L’appuntamento è fissato per il 21 aprile. I rossoneri hanno battuto nei quarti l’ Atletico Madrid di Adrián Niño , vice-capocannoniere del torneo con otto gol, insieme a Ilyes Housni del Paris Saint Germain : uno in meno dell’egiziano Bilal Mazhar , centravanti del Panathinaikos .

ADDAI E POKU - Nell’altra semifinale, invece, lo Sporting Lisbona di Rodrigo Ribeiro, autore di cinque gol, troverà sulla sua strada l’Az Alkmaar, che ha mandato a casa il Barcellona (3-0) e il Real Madrid (4-0). La partita si giocherà sempre il 21 aprile. Nessuno dei quattro club ancora in corsa ha vinto in passato la Champions Under 20, arrivata dalla nona edizione. L’Az Alkmaar è guidato da Jan Sierksma e sta offrendo un gioco spettacolare. Il modulo è il 4-2-1-3. Fedde De Jong è il trequartista. Jayden Addai e Ernest Poku sono gli esterni, mentre il centravanti è Mexx Meerdink, classe 2003, sette gol in Youth League.

IN SVIZZERA - Le semifinali e la finale si disputeranno in Svizzera, allo “Stade de Genève”, a Lancy. Lo Sporting Lisbona ha già ricevuto diverse offerte per Rodrigo Ribeiro, il suo gioiello. L’attaccante è stato blindato con un contratto fino al 2025 e il club portoghese si è anche garantito un diritto di opzione per prolungarlo di altri due anni. Rodrigo Ribeiro è pronto per il grande salto, dalla prossima stagione si allenerà a tempo pieno con la prima squadra: sono già sette le partite da professionista. Un metro e 85, 75 chili, maglia numero 9, velocità, tiro, cambi di direzione, stile, tecnica pura. E’ la stella della squadra allenata da Filipe Celikkaya. In Portogallo viene considerato il centravanti del futuro. E’ nato il 28 aprile del 2005 a Viana do Castelo, sul mare. Ha cominciato nella scuola calcio “Perspectiva em Jogo AD Formação”, poi è passato all’Alfenense. E nel 2017 è entrato nel vivaio dello Sporting, che può contare anche su altri talenti: le due ali Issahaku Fatawu e Afonso Moreira, il trequartista Mateus Fernandes e il mediano-regista Marco Cruz.