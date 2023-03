Victor Boniface, il nigeriano che studia Osimhen

Nell’inverno del 2021 giocava ancora sui campi della serie C belga. L’anno scorso ha sfiorato la conquista del titolo: secondo posto e applausi. E adesso l’ Union Saint-Gilloise , che ha scelto come inno “ Vamos a la playa ”, la canzone dei Righeira , sta provando a vincere il suo primo trofeo europeo. Il club della periferia di Bruxelles ha raggiunto il traguardo dei quarti di Europa League : il 13 aprile giocherà la gara d’andata in casa del Bayer Leverkusen . E in semifinale, qualora si qualificasse, troverebbe la vincente di Roma - Feyenoord . Ha un proprietario inglese, Tony Bloom , che è anche il padrone del Brighton , allenato da Roberto De Zerbi . L’Europa League non è l’unico obiettivo dell’Union Saint-Gilloise, in lotta anche per il titolo: dopo trenta giornate, ha tre punti di distacco dal Genk .

LA RINASCITA - Era considerata una nobile decaduta del calcio belga: fino al 1935 aveva vinto undici campionato, prima di precipitare in una grave crisi finanziaria. Con i soldi di Tony Bloom, che controlla il fondo inglese Star Lizard, ha ritrovato luce e credibilità. La squadra è allenata da Karel Geraerts, 41 anni, molto stimato nella Jupiler Pro League e fedele al 3-4-1-2. Preziosa la sinergia sbocciata con il Brighton, che ha prestato in estate un’ala sinistra, Simon Adingra, classe 2002, ivoriano, nove gol e sette assist in ventisei partite. E’ uno dei punti di forza dell’Union Saint-Gilloise insieme con Victor Boniface, ventidue anni, centravanti nigeriano, un metro e 89, sette gol in campionato e dieci in Europa (cinque nella fase preliminare della Champions e altri cinque durante l’avventura in Europa League).

LA SCUOLA A LAGOS - Boniface è nato il 23 dicembre del 2000 ad Akure, in Nigeria. Maglia numero 7, destro, rapido e potente. Ha iniziato a Lagos, nella scuola calcio del Real Sapphire. Nel 2019 è stato scoperto e portato in Norvegia dai dirigenti del Bodø Glimt. L’Union Saint-Gilloise lo ha acquistato a luglio per due milioni. E ora ha capito che può diventare un altro affare, come Dante Vanzeir, ceduto il 3 febbraio al New York Red Bulls. Boniface ha un contratto fino al 2026. E’ stato proposto al Milan, alla Lazio e al Napoli. Viene seguito dagli agenti dell’Aneke/Players Management Group. Il suo mito è Osimhen. E spera di ripetere la parabola dell’attaccante di Spalletti.