Willock e il Newcastle da Champions

Il Newcastle ha investito sul mercato, tra luglio e gennaio, 183 milioni: dai 70 spesi per il centravanti Alexander Isak, che in Svezia considerano l’erede di Zlatan Ibrahimovic, agli 11,5 per il portiere Nick Pope. Da quando è arrivato lo sceicco Bin Salman, il club bianconero ha cambiato tenore di vita. Difficile trovare un biglietto. Non solo: c’è sempre la fila anche davanti ai cancelli del campo di allenamento, a Darsley Park. La squadra allenata da Eddie Howe, che una parte della stampa inglese vorrebbe come ct dell’Inghilterra al posto di Gareth Southgate, sta lottando per la qualificazione in Champions. Domenica ha battuto per 2-0 il Manchester United al St. James’ Park, agganciando i Red Devils a quota 50.