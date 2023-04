Di Cesare e gli altri oriundi nella lista del ct Mancini

DOPPIO PASSAPORTO - Ha origini italiane e dispone già del doppio passaporto, come Retegui e Prestianni. Stopper moderno, stile alla Bonucci, che è uno dei modelli di Di Cesare, anche se rispetto allo juventino non è mancino e gioca sul centro-destro. Quattro presenze in campionato, due in Coppa Libertadores. Regista arretrato, fa partite l’azione, prende l’iniziativa, si sgancia per sfruttare lo stacco di testa in occasione dei corner e delle punizioni. Forte nell’anticipo, buona tecnica, senso della posizione. L’idea di sposare l’Italia gli piace, anche se è nato a Mendoza il 30 gennaio del 2002. Nell’Argentinos Juniors è allenato da Gabriel Milito, fratello di Diego, ex centravanti dell’Inter e del Genoa.