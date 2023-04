Alejo Veliz e il fascino del Rosario Central di Kempes

Il Rosario Central conserva un fascino speciale. È il club che ha lanciato Mario Kempes, il centravanti che trascinò l’Argentina alla conquista della Coppa del Mondo nel 1978. E che si rifiutò, soprattutto, di stringere mano al dittatore Jorge Videla durante la cerimonia di premiazione allo stadio Monumental di Buenos Aires. A Rosario nutrono tutti una forma di venerazione per Kempes, capelli lunghi e il mito di Che Guevara nel cuore. Adesso l’ex attaccante ha 68 anni e lavora come commentatore televisivo. Da quasi mezzo secolo l’Argentina cerca un altro come lui, con lo stesso carisma e la stessa empatia. Ma forse non nascerà mai: unico e irripetibile, una faccia da murales come quella di Diego Maradona.