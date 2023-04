Ryerson, la sorpresa del Borussia Dortmund

LA RIMONTA - È nata così la fenomenale rimonta del Borussia Dortmund, che ha sorpassato di un punto il Bayern a cinque giornate dalla fine e può conquistare un titolo che manca dal 2012, dai tempi di Jürgen Klopp. Terzic è a quota 60, Tuchel a 59. Polemiche e tensioni nel club bavarese, che ha vinto dieci campionati di fila e sabato è stato battuto dal Mainz per 3-1. Equilibrio e bellezza: i gialloneri stanno rovesciando ogni pronostico e hanno creato accesi dibattiti all’interno del Bayern, che comincia a pentirsi di aver mandato via Julian Nagelsmann e di aver chiamato Thomas Tuchel, eliminato in pochi giorni anche dalla Champions e dalla Coppa di Germania.

LE RISCOPERTE - Nella squadra di Terzic, progettata con il 4-3-3 e reduce dal 4-0 all’Eintracht, stanno vivendo una seconda giovinezza l’ex juventino Emre Can e Mats Hummels, trentaquattro anni, leader di una difesa arricchita dall’altro centrale Nico Schlotterbeck. Tutto funziona in modo meraviglioso, grazie anche alla spinta del terzino sinistro Raphaël Guerreiro, portoghese, e al rendimento costante del portiere svizzero Gregor Kobel. Tra le novità di Terzic c’è poi Julian Ryerson, soluzione di qualità per la fascia destra. Copre, spinge, è attento in marcatura: il norvegese, nato a Lyngdal il 17 novembre del 1997, è arrivato a Dortmund a gennaio. Giocava nell’Union Berlino, è costato dieci milioni, si era fatto conoscere nel vivaio del Viking. Energia e vivacità, un metro e 83, una garanzia nelle letture in copertura: Ryerson è un altro dei segreti della stagione sorprendente del Borussia Dortmund.