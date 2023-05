Van de Ven, l’olandese che ha stregato la Bundesliga

De Vrij e Van Dijk sono i suoi punti di riferimento. Micky Van de Ven è olandese, ma ha costruito la sua fortuna in Bundesliga . Difensore centrale, ventidue anni, mancino, nazionale Under 21. Si è fatto conoscere nel vivaio del Volendam , ma nell’estate del 2021 è stato il Wolfsburg a investire sul suo cartellino, anticipando le mosse del Psv Eindhoven . E’ costato tre milioni e mezzo. Adesso, dopo due campionati in Germania , ne vale diciotto. Maglia numero 5, personalità, un metro e 93. Regista arretrato: imposta il gioco, guida il reparto, non pensa solo a marcare il centravanti.

SCUDERIA RAIOLA - Ha un contratto fino al 2027. Era stato scoperto da Mino Raiola, è rimasto in questa scuderia anche dopo la morte del procuratore. Trentadue partite, un gol (contro il Borussia Dortmund) e due assist: ecco il riassunto della sua stagione. E’ nato a Wormer il 19 aprile del 2001, la sua scalata nel Wolfsburg è diventata un motivo di rimpianto per il Psv e l’Ajax. Ha raccolto elogi e applausi in Bundesliga. Rapido, ordinato, corretto: solo cinque cartellini gialli. L’Arsenal sta lavorando per portarlo in Premier League: il ds Edu ha già avviato la trattativa, Arteta lo aspetta a Londra.