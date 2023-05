Lazaro, il brasiliano che regala spettacolo in Spagna

Repertorio completo: dribbling, scatto, finte, sei gol in 558 minuti con la maglia dell’Almeria. Approccio splendido: Lazaro, ventuno anni, ala sinistra, si è rivelato uno dei migliori acquisti realizzati dai club spagnoli nella scorsa estate. Arriva dalla scuola del Flamengo, è costato sette milioni. Ha saputo catturare l’attenzione del Real Madrid e del Barcellona. Si è inserito in un calcio diverso, insidioso e selettivo, con grande maturità. Istinto e colpi deliziosi, fantasia e velocità. Ha aiutato il neopromosso Almeria, allenato da Rubi, a centrare la salvezza. Ha segnato il primo gol il 29 ottobre contro il Celta, poi si è ripetuto con il Real Madrid e con l’Osasuna. Ma il giorno più bello lo ha vissuto il 20 maggio: tripletta al Maiorca nello spazio di 74 minuti, quando il Power Horse Stadium gli ha riservato una standing ovation.

IL RETROSCENA - Lazaro Vinicius Marques: ecco il suo nome completo. E’ nato a Belo Horizonte, nello stato di Minas Gerais, il 12 marzo del 2002. E’ sbarcato in Spagna con un obiettivo: seguire la traccia di Vinicius Junior e Rodrygo Goes, capaci di vincere tutto nel Real Madrid di Ancelotti. Il Flamengo continua a seguire con interesse la splendida evoluzione di Lazaro: si è garantito il 30% della futura rivendita dell’attaccante. Ma l’Almeria vuole provare a tenerlo, almeno per un altro anno. La soluzione ideale per il club, convinto che il prezzo possa aumentare, e per Lazaro, che cerca spazio e visibilità.