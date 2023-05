Vuskovic, il difensore di 16 anni che cercano i top club d’Europa

L’Hajduk Spalato vanta uno dei migliori settori giovanili del calcio europeo. Ha sfiorato la conquista dell’ultima Youth League, la Champions Under 20 creata dall’Uefa e arrivata alla decima edizione: ha perso la finale con l’Az Alkmaar dopo aver eliminato il Manchester City, il Borussia Dortmund e il Milan. E’ allenato da Marijan Budimir e ha attirato l’interesse di tanti manager stranieri durante la fase finale del torneo, allo Stade de Geneve, a Lancy, in Svizzera. Sono arrivate proposte per il mediano Marko Capan, classe 2004, fascia di capitano, per il trequartista Jere Vrcic (2004), per l’ala sinistra Roko Brajkovic (2005) e per il centravanti Mate Antunovic, diciannove anni, nove gol in questa stagione, seguito nei mesi scorsi anche dalla Roma e dall’Udinese.