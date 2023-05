Ugarte, che sfida di mercato tra Psg e Chelsea

GLI SCENARI - Il Psg pensava di aver guadagnato una posizione di vantaggio, come aveva scritto il giornale Record. Ma negli ultimi giorni si è inserito il Chelsea, pronto a impostare una nuova rivoluzione dopo un anno fallimentare (ha chiuso la Premier al dodicesimo posto) e l’arrivo in panchina da luglio di Mauricio Pochettino. Ugarte piaceva anche alla Roma. Era stato segnalato da Mourinho a Tiago Pinto. È un centrale che garantisce sostanza: ha cominciato nel vivaio del Fenix, a Montevideo, dove è nato l’11 aprile del 2001. Mendes lo ha portato in Portogallo, al Famalicão, all’inizio di gennaio del 2021. E sei mesi dopo ha firmato l’accordo con lo Sporting. Un metro e 82, destro naturale, contratto fino al 2026. Pressing e idee, dinamismo e ritmo: quarantasette partite in questa stagione, tra coppe e campionato. Applausi in Champions. E ora le offerte sul tavolo di Psg e Chelsea.