Nicolas Jackson, 11 gol nella Liga: è la sorpresa dell’anno

E’ nato a Banjul , una delle città più importanti del Gambia . Ma è senegalese e ha trascorso l’infanzia a Ziguinchor , in un villaggio vicino al fiume Casamance . Nicolas Jackson è uno dei nuovi personaggi della Liga . Piace al Barcellona , può recitare un ruolo di spicco sul mercato. Gioca nel Villarreal , ha segnato undici gol: otto nelle ultime sette giornate, comprese le tre doppiette contro il Celta Vigo , l’ Athletic Bilbao e il Cadice . Non è costato neppure un euro. I dirigenti del club spagnolo lo avevano scoperto nel 2019 a Ziguinchor, nel centro sportivo del Casa Sports .

EMERY E QUIQUE SETIEN - Jackson è cresciuto nel vivaio del Submarino Amarillo, ha imparato la lingua, si è integrato, ha conosciuto il nuovo ambiente. Ha avuto il tempo di capire la Spagna e il calcio europeo. Ha avuto ottimi maestri, da Unai Emery (ora all’Aston Villa, arrivato con il basco al settimo posto, valido per la qualificazione in Conference) e Quique Setien. Centravanti moderno, in grado di leggere più copioni. Micidiale in contropiede, bravo nelle sponde, svelto in area. Un metro e 88, destro naturale. Si esalta quando viene lanciato in profondità. Cerca il corridoio giusto. Ha un contratto fino al 2026 e una clausola da trentacinque milioni.