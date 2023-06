Skhiri saluta il Colonia: è stato proposto alla Roma e al Milan

Ha lo stesso agente di Scamacca , viene seguito dall’agenzia CAA Stellar di Jonathan Barnett . E così, durante una riunione a Londra , mentre la Roma cominciava a lavorare sulla trattativa con il West Ham , cercando di prendere il centravanti in prestito senza l’obbligo di riscatto, è nata anche un’altra idea. Ellyes Skhiri è stato proposto a Tiago Pinto : può arrivare gratis, ha deciso di non rinnovare il contratto con il Colonia , dopo trentadue partite e sette gol in Bundesliga . E’ nato a Lunel , in Francia , ma gioca nella nazionale tuninisa, in onore delle origini di suo padre. Mediano o mezzala: ha ventotto anni.

L'identikit

Centrocampista di lotta e di governo: tackle, geometrie, muscoli, un metro e 85, destro naturale, corsa, dinamismo, tiro dalla lunga distanza e qualche blitz in area. Skhiri ha mercato in Germania e in Premier. Ma aspetta la risposta della Roma. E’ stato offerto anche al Milan. La serie A sarebbe la chiusura del cerchio per questo ragazzo che proviene dal vivaio del Montpellier e ha esordito in Ligue 1 il 21 marzo del 2015 contro l’Evian, entrando in campo al posto di Paul Lasne. In Germania è arrivato nel 2019, il Colonia lo aveva acquistato per sei milioni. Inserimento rapido: Skhiri è un giocatore di sostanza. Un rubapalloni che sa fare anche l’incursore. Rendimento prezioso: 133 partite, 20 gol e 8 assist nel Colonia, che ha cercato di convincerlo a prolungare il contratto, puntando anche sul buon rapporto del centrocampista con l’allenatore Steffen Baumgart. Ma la trattativa non ha mai preso forma. Skhiri, che ha la mamma francese, è diventato uno dei pilastri della Tunisia, guidata da Jalel Kadri: 54 presenze e 3 gol.