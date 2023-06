Alieu Fadera, la nuova idea del Bologna

Dialogo aperto: il Bologna è abituato a cercare i colpi giusti negli angoli meno frequentati del mercato. Era capitato anche un anno fa, quando Sartori si era distinto per la splendida intuizione di puntare sullo scozzese Lewis Ferguson , scoperto nell’ Aberdeen e diventato uno dei giovani più corteggiati in A, dopo sette gol e una serie di prestazioni da applausi. Ora il club di Saputo sta studiando Alieu Fadera , ventuno anni, ala sinistra, un metro e 81, sette gol e sette assist in Belgio nello Zulte Waregem , retrocesso in seconda divisione.

IL PREZZO - E’ un’ala da 4-3-3, è nato in Gambia, a Bakau, il 3 novembre del 2001. Costa tre milioni, nella Jupiler Pro League si è messo in luce. L’Italia è un traguardo. Oltretutto a Bologna potrebbe trovare il connazionale Musa Barrow. Fadera ha le potenzialità per trasformarsi in un altro affare per il Bologna, capace nella scorsa estate di individuare anche l’austriaco Stefan Posch, preso in prestito dal Werder Brema e riscattato ora per cinque milioni, dopo un rendimento brillante da terzino destro e sei gol in campionato. Sartori sta riflettendo su Fadera, un attaccante esterno che ha il contratto in scadenza nel 2025 e potrebbe aumentare il ventaglio di soluzioni per Thiago Motta. Lo Zulte Waregem è pronto a cederlo, dopo averlo scoperto nel 2021, investendo ottocentomila euro sul suo cartellino. Fadera ha iniziato la carriera nel Real de Banjul e ha giocato in Slovacchia nel Pohronie. Interessa anche al Genk e al Trabzonspor. Il Bologna ha raccolto informazioni: Fadera è un’idea.