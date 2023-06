Baniya, la fiducia di Pirlo e il sogno della Serie A

Ora è in vacanza, ma aspetta una telefonata dal procuratore Giovanni Bia e dai dirigenti del Karagümrük. Anche il Sassuolo ha raccolto informazioni su Rayyan Baniya, difensore centrale, ventiquattro anni, cresciuto nel Modena e nel Verona prima di lavorare nell’ultima stagione in Süper Lig con Andrea Pirlo, che ha appena firmato un contratto fino al 2025 per guidare la Sampdoria. È turco, ma è nato in Italia, a Bologna, e ha il doppio passaporto. Nel Karagümrük si è messo in evidenza: anticipo, forza fisica, colpo di testa, un metro e 94. Il Sassuolo ha effettuato un sondaggio, così come si era mosso il Napoli. Baniya è stato seguito anche dagli scout dell’Udinese. ?