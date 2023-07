Sutalo e il dossier del Napoli

?IL CONTRATTO - Personalità, forza atletica, colpo di testa: 83 partite, 6 gol e 4 assist, colonna della squadra allenata da Igor Biscan. Un metro e 90, destro naturale, contratto fino al 2028. Si è fatto ammirare in Champions, durante il Mondiale in Qatar e nella fase finale della Nations League. È nato il 28 febbraio del 2000 a Capljina. Ha iniziato a giocare nel Neretva, club di Metkovic. E a quattordici anni è entrato nel vivaio della Dinamo. Piace anche in Premier: c’è stato un tentativo del Manchester United. Costo elevato, che sfiora i venticinque milioni. Nella Dinamo gioca anche un altro Sutalo, si chiama Bosko, ex Atalanta e Verona: stesso ruolo, nessuna parentela.