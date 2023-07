Van den Boomen e il nuovo Ajax

Rinnovamento: ecco è la parola chiave, la password dell’Ajax, affidato al nuovo direttore sportivo Sven Mislinat e all’allenatore Maurice Steijn, ex Sparta Rotterdam, che ha sostituito John Heitinga. Senza i soldi della Champions, il club ha deciso di tagliare in modo drastico le spese sul mercato. È stato ceduto il difensore Timber all’Arsenal per quaranta milioni. L’unico acquisto che ha comportato un investimento è stato quello di Tahirovic, arrivato dalla Roma per 7,5 milioni più bonus. Non partirà titolare, ma il ds Mislinat crede nell’ascesa del talento bosniaco, lanciato in serie A da Mourinho. ?