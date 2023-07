Matheus Nascimento, la clausola da 50 milioni e il primo posto del Botafogo

Il Botafogo ha dominato il girone d’andata: quaranta punti in sedici partite. Può tornare a vincere il Brasileirão dopo ventotto anni. Un trionfo che manca dal 1995, l’allenatore era Paulo Autuori e il centravanti Tulio faceva la differenza con ventitré gol e si aggiudicava il titolo di capocannoniere. Una rinascita, quella del Fogão, che nel 2021 navigava in serie B e che ora è in testa alla classifica con undici punti di vantaggio sul Gremio e dodici sul Flamengo e sul Palmeiras. La squadra guidata dal portoghese Luis Castro è la grande sorpresa della stagione. Le parate di Lucas Perri, la leadership in difesa di Adryelson, la regia di Danilo Barbosa, l’esperienza di Tchê Tchê e gli undici gol di Tiquinho Soares, tornato in Brasile dopo le soddisfazioni con la maglia del Porto. ?