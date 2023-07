Ndoye, il Torino tratta con il Basilea

Ha origini senegalesi, ma è nato in Svizzera, a Nyon, dove c’è la casa dell’Uefa. È un’ala destra, gioca nel Basilea, si è fatto notare in Conference League nella doppia sfida con la Fiorentina. E adesso il Torino sta lavorando per consegnare Dan Ndoye a Juric, rimasto impressionato dall’intensità e dai ritmi di questo ragazzo, che potrebbe adattarsi molto bene al 3-4-2-1 del tecnico croato. Elegante, potente (un metro e 83), abituato anche a pedalare, a fare pressing, a travestirsi da centrocampista. ?