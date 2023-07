Alejo Veliz, il centravanti che piace al Milan

In attesa di sbloccare la trattativa per Musah con il Valencia, che continua a chiedere venticinque milioni per il centrocampista americano, il Milan prosegue il suo giro d’orizzonte. Si è spostato in Argentina, ma non per cercare un’alternativa a Musah, vent’anni, che era diventato al Mestalla un punto di riferimento di Gattuso e aveva raccolto applausi durante il Mondiale in Qatar. L’obiettivo riguarda un giovane centravanti. Geoffrey Moncada sta seguendo con attenzione Alejo Veliz, classe 2003, talento del Rosario Central. Può diventare il profilo ideale per crescere dietro a Giroud. L’idea del club rossonero, infatti, non è quella di fermarsi a Okafor. Moncada ha monitorato tutto il percorso di Veliz, tre gol in quattro partite con l’Argentina Under 20 nel mondiale di categoria.