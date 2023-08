Sauer, il gioiello del Feyenoord costato 235.000 euro

STANDING OVATION - Una perla: pallone raccolto dopo una deviazione e tiro all’incrocio. Standing ovation per Sauer, slovacco, un metro e 84, ala sinistra. Si era messo in luce durante il Mondiale Under 20. E adesso ha fatto questo regalo al tecnico Arne Slot, che ha avuto il coraggio di lanciarlo in una sfida bollente come quella con lo Sparta. Si è preso un record che resisteva da trentaquattro. E che apparteneva all’attaccante olandese Zier Tebbenhoff, un ragazzo nato a Den Haag, salito alla ribalta prima di sparire nella nebbia. Sauer è nato a Bratislava il 16 dicembre del 2005. E’ arrivato a Rotterdam in estate dal settore giovanile dello Zilina, società in cui si era formato anche Skriniar. E’ costato 235.000 euro: un affare. Ha firmato un contratto fino al 2026. Ha convinto i dirigenti del Feyenoord durante il Mondiale Under 20: due assist in quattro partite.