Abel Ruiz, un gol dedicato alla Roma

Come un messaggio su whatsapp, quello di Abel Ruiz: il suo gol al Panathinaikos, nell’andata del playoff di Champions, ha contribuito ad avvicinare il Braga alla fase a gironi. E ha avuto il valore di un “mensaje” per la Roma, che sta ancora cercando un nuovo centravanti, dopo la decisione dell’Atalanta di bloccare la partenza di Duvan Zapata. Il colombiano era nei piani di Mourinho, ma Gasperini l’ha trattenuto a Bergamo a causa dell’infortunio di El Bilal Touré. Scenario confuso e complicato, in cui si è inserita anche la suggestione legata a Romelu Lukaku.



LE STRATEGIE - Abel Ruiz era diventato un’idea, per Tiago Pinto, qualche giorno fa. Una pista, una possibile soluzione, un’alternativa a Marcos Leonardo, blindato poi dal Santos, che lotta per non retrocedere ed è al centro di una pesante contestazione da parte dei tifosi. Abel Ruiz, ieri sera, è stato uno dei protagonisti della vittoria del Braga: ha sbloccato il risultato dopo 51 minuti, in attesa del raddoppio di Álvaro Djaló. La sfida è finita 2-1.



IL PROFILO - Ha ventitré anni, è nato ad Almussafes il 28 gennaio del 2000. E’ alto un metro e 82, è un destro naturale. Ha un contratto fino al 2025, costa dodici milioni. Ha cominciato a giocare nel Valencia, è cresciuto nella cantera del Barcellona. Il Braga lo ha preso in prestito dal club catalano nel gennaio del 2020 e lo ha riscattato dopo sei mesi in cambio di otto milioni. Potente e rapido. La Roma ha raccolto informazioni, ma non l’ha mai ritenuto una priorità. Abel Ruiz è stato anche il capitano della Spagna Under 21: 28 gare e 14 gol. Luis De la Fuente l’ha fatto esordire nella nazionale dei big. Nello scorso campionato, in Portogallo, ha giocato 34 partite: otto reti e sei assist.