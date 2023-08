Valentini, l’argentino che piace alla Fiorentina

La Fiorentina cerca un difensore centrale. Tre le caratteristiche: deve essere mancino, abituato a giocare in una linea a quattro e rientrare nella fascia degli under 25. Il cerchio si è stretto intorno a Nicolás Valentini , ventidue anni, argentino, scuola Boca Juniors . E’ stato studiato e promosso da Burdisso , che ha iniziato a seguirlo quando giocava ancora in prestito nell’ Aldosivi .

LE CARATTERISTICHE - Marcatore puro, svelto in fase di anticipo, un metro e 84, pesa 79 chili e si muove sul centro-sinistra: a gennaio è rientrato al Boca Juniors. Ha origini italiane, dispone già del doppio passaporto, può essere tesserato da comunitario. La Fiorentina sta ragionando su questa operazione. Conosce a fondo la realtà del mercato argentino. Si è assicurata Lucas Beltran, il migliore talento uscito dal River Plate dopo le cessioni di Julian Alvarez al Manchester City e di Enzo Fernandez (volato prima al Benfica e poi al Chelsea). Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2024, indossa la maglia numero 15. Ha rifiutato il rinnovo. E c’è una clausola che può consentirgli di andare via. Dieci milioni di dollari, 9,3 milioni di euro. La Fiorentina chiede lo sconto, Valentini spinge per trasferirsi in Italia. Ventiquattro partite e un gol nel Boca, allenato ora da Jorge Almiron: ha segnato contro l’Independiente. Si è fatto apprezzare anche in Coppa Libertadores.