Bruno Méndez, un posto nell’Uruguay di Bielsa e il contratto in scadenza

L’ Ajax aveva raccolto informazioni su Bruno Méndez , uno dei difensori centrali più interessanti del campionato brasiliano: svelto, forte nell’anticipo, ordinato. Ha il passaporto uruguaiano. Marcatore puro, ma anche regista arretrato. Caratteristiche, età e margini di evoluzione: rientrava tra i profili in linea con la politica dell’Ajax. Il discorso con i dirigenti del Corinthians era stato approfondito per qualche giorno, poi il club olandese ha deciso di virare sul croato Josip Sutalo della Dinamo Zagabria . Bruno Méndez era entrato anche nei ragionamenti del Bayer Leverkusen .

PREMIER LEAGUE - Bruno Méndez ha il contratto in scadenza il 31 dicembre. E ha stoppato, finora, ogni tentativo del Corinthians di aprire una trattativa per il rinnovo. Il Flamengo è pronto a inserirsi. Ma l’uruguaiano viene valutato anche dall’Atletico Madrid. E’ nato a Montevideo il 10 settembre del 1999, nel Corinthians gioca sul centro-destra, accanto al brasiliano Murillo, corteggiato nei giorni scorsi dal Napoli e dalla Fiorentina, prima che si facesse avanti il Nottingham. Ventitré anni, un metro e 82, quattordici presenze nel Brasileirão e cinque nella “Copa Sudamericana”: Bruno Méndez ha iniziato la carriera nel Wanderers. Il Corinthians lo ha acquistato nell’inverno del 2019 per tre milioni di dollari. Nel 2021 lo ha girato in prestito per un anno all’Internacional di Porto Alegre. Marcelo Bielsa, nuovo ct dell’Uruguay, lo ha schierato titolare nell’amichevole contro Cuba (2-0). E’ l’ultima scoperta di un Corinthians che continua a formare buoni difensori centrali dopo Leandro Castan, Marquinhos, Felipe, João Victor, Lucas Verissimo e Murillo.