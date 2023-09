Baleba e il dream football di De Zerbi

Il Manchester City appartiene a un’altra galassia. Ma la bellezza del Brighton di De Zerbi contribuisce al fascino della Premier: terzo posto, quindici punti in sei partite, -1 dal Liverpool e -3 da Guardiola. Un “dream football”, come lo definiscono i tifosi al Falmer Stadium. Tanti talenti: Ferguson, Mitoma, Enciso, João Pedro, Estupiñan, Lamptey, Buonanotte, Adingra, Van Hecke. Sul filo di lana, dopo aver incassato 133 milioni per Moises Caicedo (Chelsea), 42 per Alexis Mac Allister (Liverpool) e 23 per Sanchez (Chelsea), il presidente Tony Bloom ha convinto il Barcellona a girargli in prestito Ansu Fati. Schemi, 4-2-3-1, divertimento. Secondo i bookmakers, il Brighton potrebbe anche ripetere lo storico exploit riuscito nel 2016 al Leicester di Ranieri.