Gyökeres, il colpo più costoso nella storia dello Sporting Lisbona

Viktor Gyökeres è l’ultima scoperta dello Sporting Lisbona , che in estate ha ceduto al Paris Saint Germain per sessanta milioni Manuel Ugarte , mediano-regista del nuovo Uruguay di Marcelo Bielsa e della squadra di Luis Enrique , pronto a preferirlo a Marco Verratti . Gyökeres è un centravanti, ha venticinque anni, è svedese e arriva dalla Championship , la serie B inglese: giocava nel Coventry , lo Sporting l’ha acquistato per venti milioni di sterline. Un investimento importante, il più costoso nella storia del club di Lisbona, che ne ha spesi altri diciotto per assicurarsi il danese Morten Hjulmand , in grande evidenza nel Lecce .

TRE GOL IN CAMPIONATO - Gyökeres si è guadagnato subito un ruolo da protagonista: cinque partite, tre gol e un assist in campionato, una rete nel debutto alla fase a gironi di Europa League contro lo Sturm Graz. I dirigenti dello Sporting lo hanno studiato per diciotto mesi: nel Coventry aveva realizzato ventuno gol. Ogni scelta del club portoghese, sul mercato, è quasi scientifica. La politica è quella di comprare e cedere. Una caratteristica costante, quella legata alla strategia del “player trading”: l’unica strada per tenere i conti in equilibrio. Gyökeres si è inserito senza problemi. Forza atletica, istinto, generosità, palloni spizzati per l’inserimento dei centrocampisti. E’ nato a Stoccolma il 4 giugno del 1998, è alto un metro e 87, la sua famiglia ha origini ungheresi. Destro naturale, è nazionale svedese: si alterna con Isak, nelle ultime due partite il ct Janne Andersson lo ha schierato dall’inizio.