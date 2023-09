Fulgini, il sogno della serie A e la maglia del Lens

Due grandi sorprese in Ligue 1: il Brest di Eric Roy, primo in classifica, e il Nizza di Francesco Farioli, secondo, davanti al Paris Saint Germain di Luis Enrique. La delusione, invece, è il Lens, terz’ultimo con quattro punti dopo sei giornate: a maggio aveva festeggiato la qualificazione in Champions, mentre adesso fatica a ingranare. Pesano le cessioni del centravanti Openda al Lipsia e di Seko Fofana (ex Udinese) all’Al-Nassr di Ronaldo. Ma la qualità non manca, come ripete il tecnico Franck Haise, che può contare su pedine di valore: Danso (corteggiato a lungo dal Napoli, che lo voleva come sostituto di Kim), l’attaccante Wahi, il centrale difensivo Medina, il mediano Samed, il portiere Samba, il terzino destro Frankowski.