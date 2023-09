Pablo Solari e la collezione del River Plate

Il Benfica e il Porto hanno provato a impostare una trattativa. Ma il River Plate ha preferito rinviare la cessione di Pablo Solari , ventidue anni, ala destra, cinque gol in Superliga , tre in Coppa Libertadores e tre nella “ Copa de la Liga ”. Fantasia e rapidità. Solari inventa anche assist: undici. L’obiettivo dei Millonarios è quello di trattenerlo fino alla prossima estate. C’è la convinzione, a Buenos Aires , che possa farsi apprezzare anche in Europa , come Julian Alvarez nel Manchester City , e Lucas Beltran , arrivato in estate alla Fiorentina .

L’ESPERIENZA IN CILE - Pablo Solari ha attirato l’interesse del Benfica e del Porto. Ma il tavolo degli acquirenti è destinato ad allargarsi. Attaccante esterno da 4-3-3 o 4-2-3-1: cambi di direzione, magie, agilità, un metro e 78, la capacità di tagliare spesso verso l’area di rigore. E’ nato ad Arizona, provincia di San Luis, nel cuore dell’Argentina centrale, il 22 marzo del 2001. Ha cominciato nella scuola-calcio del Talleres. Poi ha deciso di volare in Cile, al Colo Colo. Il River Plate lo ha acquistato nell’estate del 2022 per 4,2 milioni di dollari. Pablo Solari è stato scelto da Marcelo Gallardo, che ha lasciato più avanti la panchina a Martin Demichelis. Si sente pronto per il grande salto: sedici gol e undici assist in 71 partite con il Colo Colo, diciannove gol e undici assist in 56 gare con i Millonarios. Ha un contratto che scade il 31 dicembre del 2026 e appartiene alla scuderia della Smarter Players.