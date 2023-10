Kossounou: gli schemi di Xabi Alonso e il primo posto del Bayer

È il primo candidato: Xabi Alonso domina i pensieri del presidente Florentino Perez, che a giugno dovrà salutare Carlo Ancelotti, pronto a tuffarsi nella nuova avventura da ct del Brasile. Ragionare su un’eredità così pesante e delicata rappresenta un passaggio cruciale. Xabi Alonso sta svolgendo un lavoro di grande qualità nel Bayer Leverkusen, in testa alla Bundesliga con venticinque punti in nove giornate. Un percorso da applausi: otto vittorie e un pareggio. Imbattuto in Bundesliga, come il Bayern di Kane, che insegue a -2, e il Borussia Dortmund (terzo). Ventisette gol realizzati e otto subiti.