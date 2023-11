Mostafa Mohamed, l’egiziano che fa sognare il Nantes

Salah rimane l’ambasciatore del calcio egiziano. Nessuno come Momo, che ha rinunciato alle offerte d’oro degli arabi per non lasciare il Liverpool. Ma la crescita di Mostafa Mohamed, protagonista prima nel Galatasaray e ora nel Nantes, sta incuriosendo la sua gente. E non solo il ct dell’Egitto, Rui Vitoria, portoghese, ex Benfica e Spartak Mosca. E’ un centravanti e ha segnato cinque gol in dieci partite di Ligue 1 nella squadra allenata da Aristouy. Tanta gavetta, una lunga corsa a ostacoli, in attesa di farsi conoscere in Europa. Lo Zamalek, poi l’El Dakhlia, il Tanta e il Gaish. Ha girato l’Egitto, un tour che gli ha permesso all’inizio di febbraio del 2021 di firmare per il Galatasaray, dopo trentaquattro reti nella Egyptian Premier League.