Arribas, la Joya dell’Almeria: il Real ha un diritto di “recompra”

Il Real Madrid sta pensando di riportarlo al Bernabeu. Quando? A fine stagione, nel momento in cui Florentino Perez comincerà a progettare la nuova rosa dei blancos, forse con Xabi Alonso in panchina, se Ancelotti deciderà davvero di diventare il ct del Brasile. E Sergio Arribas? Ora si diverte nell’Almeria, ha segnato cinque gol in quattordici partite. Mancino, ventidue anni, un metro e 74, è nella Top 11 delle sorprese nella Liga. Il Real controlla il suo destino, anche se l’Almeria l’ha acquistato nella scorsa estate dal Castiglia per sei milioni. Il presidente Perez, infatti, si è garantito un diritto di “recompra”, un jolly che il Real e il Barcellona si tengono sempre in tasca quando cedono qualche loro talento. Arribas è una mezzapunta, un trequartista, è la star della squadra allenata da Gaizka Garitano, che gli ha trovato subito la collocazione giusta nel 4-2-3-1. Arribas indossa la maglia numero 19, si muove alle spalle del centravanti belga Ramazani.