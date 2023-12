Santiago Castro, il Bologna non si ferma al baby Adzic

L’indirizzo è chiaro: il Bologna cerca un attaccante giovane, in grado di crescere nell’università di Thiago Motta , che è quarto in classifica e ha eliminato l’ Inter dalla Coppa Italia . L’orientamento è quello di cedere Sydney Van Hooijdonk , che aveva segnato 22 gol nella scorsa stagione con l’ Heerenveen , e di investire su un altro talento. Il club di Saputo non vuole fermarsi al baby Vasilije Adzic , mezzala o trequartista, classe 2006, gioiello montenegrino del Buducnost , che dovrebbe sbarcare a Casteldebole nella prossima estate. A gennaio le sorprese potrebbero riguardare anche un altro talento: Santiago Castro , diciannove anni, sei gol nella “ Copa de la Liga ” e uno nella “ Superliga ” con il Velez Sarsfield . Sartori lo ha studiato insieme con Di Vaio : può essere un profilo da Bologna, che ha sempre l’intuizione giusta sul mercato: Zirkzee , Ferguson , Calafiori , Beukema , Moro , Ndoye , Karlsson , Urbanski .

MASCHERANO - Castro è nato a Buenos Aires il 18 settembre del 2004, è un attaccante moderno: può fare la prima punta, ma anche l’ala. Costa sette milioni, è alto un metro e 79, è un destro naturale, ha un contratto fino al 31 dicembre del 2025. Il Velez è casa sua da quando era bambino. In “Copa de la Liga” ha segnato all’Independiente, al River Plate, all’Arsenal Sarandí, all’Atletico Tucuman, al Rosario Central e al Colon. Mentre in Superliga ha trovato il gol sempre contro l’Arsenal Sarandí. Ha avuto come allenatori Mauricio Pellegrino, Julio Vaccari, Alexander Medina, Marcelo Bravo, Ricardo Gareca e Sebastian Mendez, il tecnico che ha inciso di più sulla sua evoluzione. Si è conquistato anche la stima di Javier Mascherano, che guida l’Argentina Under 20: sette partite e quattro gol.