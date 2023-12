Grotenbreg e i dilettanti dell’Usv Hercules eliminano l’Ajax

C’è ancora spazio per una favola. Come quella degli olandesi dell’ Usv Hercules , una squadra di dilettanti che partecipa al campionato di quarta serie (“ Derde Divisie ”). E che ha eliminato l’ Ajax , 36 titoli in Eredivisie , 4 Champions , 123 anni di storia, dalla Coppa d’Olanda . Un capolavoro, un’impresa che ha aperto i telegiornali nel Paese di Rembrandt , Cruijff e dei mulini a vento. L’Usv Hercules è un club amatoriale di Utrecht e ha battuto per 3-2 l’Ajax, allenato da Van't Schip , subentrato alla fine di ottobre a Maurice Steijn . Doppietta di Tim Peeters , poi la rimonta dei lancieri: gol di Brian Brobbey all’83' e Chuba Akpom all’89'.

STADION GALGENWAARD - A decidere la sfida è stato al 93' Mats Grotenbreg, difensore centrale, venticinque anni, nato a Doetinchem, ex nazionale olandese Under 18, prima che venisse bocciato dal Psv e dal Vitesse: è lui il simbolo di una piccola squadra che è decima in quarta serie, è guidata in panchina da René Van der Kooij e ha mandato a casa l’Ajax nel secondo turno della Coppa. Grotenbreg era entrato in campo all’85', al posto di Lahri: otto minuti dopo, con un tiro di destro, è diventato il manifesto di una società (fondata nel 1982) che ha costruito il suo miracolo allo Stadion Galgenwaard, in grado di ospitare al massimo 5.400 spettatori. Il Natale più bello per l’Usv Hercules.