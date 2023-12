Van Breemen, l’idolo Van Dijk e le relazioni del Milan

Ha il passaporto olandese e gioca in Svizzera, nel Basilea: è un difensore centrale, si chiama Finn Van Breemen, è mancino, ha vent’anni, il suo idolo è Virgil Van Dijk, l’asso del Liverpool. Non è uscito dal vivaio dell’Ajax, del Psv Eindhoven e del Feyenoord. Si è formato nell’Ado Den Haag, che lo ha ceduto in estate per un milione. Il Milan ha raccolto tanto materiale su Van Breemen, le relazioni sono finite sul tavolo di Geoffrey Moncada, capo dell’area sportiva del club rossonero. Margini di crescita, costo del cartellino, potenzialità: nella ricerca effettuata dal Milan, tra viaggi all’estero e algoritmi, è emerso anche questo nome. Van Breemen è nato il 25 febbraio del 2003 a Pijnacker, è alto un metro e 93, ha firmato un contratto fino al 2027 con il Basilea, che si è riservato il diritto di estenderlo per un’altra stagione. Regista difensivo, bravo di testa e negli anticipi. Costruisce l’azione, guida il reparto, batte spesso le punizioni: due gol (al Wintertur e al San Gallo) in quindici partite di campionato, una rete (al Saint-Blaise) in Coppa di Svizzera.