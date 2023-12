Kabar, il terzino sinistro della Germania del futuro

Può diventare il terzino sinistro della Germania del futuro. E’ nato a Brema, ha diciassette anni, i suoi genitori sono partiti dalla Libia. Almugera Kabar è uno dei tesori del Borussia Dortmund. Non si è ancora affacciato in Bundesliga, ma intorno al suo cartellino si è già aperta l’asta. Il Barcellona ha aperto una trattativa, sta cercando di trovare un accordo con il Borussia, che lo ha blindato fino al 30 giugno del 2025. Il prezzo? Dieci milioni, oltre a una percentuale da concordare sull’eventuale rivendita di Kabar, mancino, un metro e 86, capelli ricci, personalità, corsa, energia, ritmo, intensità, cross. Un gol nel campionato Under 19 con la squadra baby allenata da Mike Tullberg e tre con la Germania Under 17 di Christian Wück, nazionale con la quale ha vinto il Mondiale di categoria.



THE GUARDIAN - Ora è fermo per un infortunio al ginocchio destro. Rientrerà tra febbraio e marzo. Il Barcellona prova a chiudere l’affare, il direttore sportivo Deco vuole evitare il rischio che si inseriscano il Manchester City e il Real Madrid. Kabar, nato il 6 giugno del 2006, può essere utilizzato anche da esterno di centrocampo. “The Guardian” lo ha inserito nella lista dei migliori sessanta baby del calcio europeo.