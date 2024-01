Vinagre e il giro d’Europa: a Verona un altro esame

Ha un compito delicato: raccogliere l’eredità dello scozzese Doig , che il Verona ha ceduto al Sassuolo per tamponare una grave crisi finanziaria. Rùben Vinagre si prepara ad arrivare in una squadra coinvolta nella lotta per la salvezza e rivoluzionata a gennaio. È portoghese, ha quasi venticinque anni, era considerato un talento, però ha sempre sfiorato la definitiva consacrazione. È un esterno che può essere impiegato in una difesa a quattro oppure sulla linea dei centrocampisti. Ha girato l’ Europa , adesso cerca la svolta nel Verona di Baroni .

LA STORIA - È nato il 9 aprile del 1999 a Charneca de Caparica, nel comune di Almada. Spinge, costruisce, arriva al cross, partecipa alla manovra. Ha cominciato a giocare nel Barreirense e nel Belenenses, ha proseguito la sua crescita nel settore giovanile dello Sporting Lisbona. Nel 2015 viene scoperto dal Monaco, che lo tiene un anno nel vivaio e poi lo gira in prestito all’Académica. Nell’estate del 2017 passa al Wolverhampton, dove centra la promozione in Premier League e viene acquistato a titolo definitivo per sei milioni di sterline.

UNDICI CLUB - I viaggi continuano: nel 2020 si sposta in Grecia, all’Olympiakos. E dopo sei mesi rientra in Portogallo, al Famalicão, dove diventa titolare: venti partite e tre assist. A investire sul suo cartellino è di nuovo lo Sporting Lisbona. Nel 2022 prende un altro aereo per l’Inghilterra. Direzione Liverpool, sponda Everton. Impatto difficile, però. E così, nell’estate del 2023, si rimette in gioco nell’Hull City: solo undici presenze e 537 minuti tra Championship e Coppa di Lega. A gennaio rientra a Lisbona. E ora l’avventura nel Verona, il suo undicesimo club. Vinagre è alto un metro e 74, il suo procuratore è Jorge Pires, ha fatto parte di tutte le nazionali giovanili del Portogallo. Prestito con diritto di riscatto fissato a un milione. È l’esame che non può sbagliare.