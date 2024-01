Pape Daouda Diong, dal Senegal alla maglia del Chelsea

IL PRESTITO - Il Chelsea ha deciso di farlo arrivare subito in Europa. Lo sta girando in prestito allo Strasburgo: trattativa in fase di chiusura. Sei mesi in Ligue 1, in attesa di riportarlo a Londra. È stato inserito nella Top 11 dell’ultimo Mondiale Under 17 che si è svolto da novembre a dicembre in Indonesia: titolo vinto dalla Germania che ha battuto in finale la Francia. Pape Daouda Diong è stato tra le rivelazioni del torneo insieme con il tedesco Paris Brunner, classe 2006, attaccante del Borussia Dortmund, e all’argentino Agustín Fabian Ruberto, diciotto anni appena compiuti, capocannoniere con otto gol e talento del River Plate. Aliou Cissé, ct del Senegal, lo ha già fatto esordire nella nazionale maggiore.