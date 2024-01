Eliot Matazo, il Monaco alza il muro

È uno dei tesori del Monaco, che recita da diverso tempo un ruolo da protagonista sul mercato dei giovani talenti. Eliot Matazo è belga, ha quasi ventidue anni e gioca davanti alla difesa: mediano classico, lavora in fase di copertura e in costruzione. Proviene dalla scuola dell’Anderlecht, si è trasferito in Francia nel 2018: un affare a costo zero per il Monaco, che lo ha inserito subito nel proprio vivaio. È nato il 15 febbraio del 2002 a Woluwe-Saint-Lambert, periferia di Bruxelles.